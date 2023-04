Silvio Berlusconi ha la leucemia ed ha iniziato la chemioterapia. E’ questo il motivo per cui si è deciso il suo ricovero nella terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Le voci su una “malattia del sangue” sono state dunque confermate. La prima somministrazione è avvenuta ieri, dopo il ricovero. Le sue condizioni, a quanto si apprende, restano stabili. Secondo quanto si è appreso nell’ambiente ospedaliero del San Raffaele, per il momento non sarà emesso alcun bollettino medico sulle condizioni cliniche di Berlusconi.

E intanto continuano le visite dei familiari. In ospedale, oggi sono arrivati i figli dell’ex premier: l’Ansa ha fotografato fuori dalla struttura Marina e Luigi ed anche il fratello Paolo.

Tutti i gruppi applaudono in Aula

E in aula al Senato è scattato l’applauso di tutti i gruppi nel corso della seconda chiama al dl Superbonus. L’applauso è scattato quando viene fatto il nome di Silvio Berlusconi per il voto al provvedimento.

Tajani: “Questioni ematiche normali alla sua età”

“Caro Presidente Berlusconi, il modo migliore per starti vicino è quello di continuare a lavorare per il bene dell’Italia. Proprio come ci hai sempre chiesto di fare. Forza!”. A scrivere sul Twitter è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Che a SkyTg24 spiega: “Non sono un medico e non posso dare giudizi sulle questioni sanitarie. Le questioni ematiche sono normali per persone oltre i 50-60 anni, non bisogna fare allarmismo. Però ripeto, bisogna parlare con i medici, io non posso assolutamente dare pareri medici. Ho parlato col professor Zangrillo che mi ha detto che le condizioni sono stabili. Lui chiama al telefono i dirigenti del suo partito e questo significa che è vigile e dà indicazioni concrete”.

Berlusconi ha la leucemia, Sgarbi: “Spero che resista a quest’ultima aggressione”

“C’è molta preoccupazione, mi auguro ci sia in lui, perché solo a lui tocca, una resistenza anche a quest’ultima aggressione che oggi ha un nome sinistro, leucemia“. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, a Torino a margine della presentazione della mostra su Leonardo. “La leucemia può essere di diversi tipi – ha aggiunto – ma è evidente che Berlusconi si trova di fronte a una situazione evidentemente difficile, da cui miracolosamente deve uscire ed è sperabile da parte di tutti gli amici che esca”.

