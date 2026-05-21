In occasione della Giornata dell’Indipendenza cubana, il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha inviato un videomessaggio in spagnolo al popolo dell’isola, attribuendo le “inimmaginabili difficoltà” alla leadership comunista.

“Il presidente Trump sta proponendo una nuova relazione tra gli Stati Uniti e Cuba. Ma questa relazione deve essere diretta con voi, il popolo cubano, non con Gaesa”, ovvero il conglomerato militare cubano fondato da Castro. “In primo luogo, stiamo offrendo 100 milioni di dollari in generi alimentari e medicinali per voi, il popolo”, ha detto Rubio. Nella “nuova” Cuba, rivolgendosi al popolo ha aggiunto, “potete lamentarvi di un sistema che non funziona senza temere di finire in prigione o di essere costretti ad abbandonare la vostra isola. E una nuova Cuba dove abbiate la reale opportunità di scegliere chi governa il vostro Paese e di votare per sostituirlo se non sta facendo un buon lavoro”.

Si tratta della prima volta che Rubio, figlio di due cubani emigrati negli Usa due anni prima della rivoluzione di Fidel Castro, si rivolge direttamente alla popolazione cubana in qualità di Segretario di Stato nell’ambito della complessa campagna di pressione dell’amministrazione Trump contro L’Avana. “La vera ragione per cui non avete elettricità, carburante o cibo è che coloro che controllano il vostro Paese hanno saccheggiato miliardi di dollari, ma nulla è stato utilizzato per aiutare la popolazione”, afferma Rubio nel suo discorso.

Oggi il Dipartimento di Giustizia renderà pubblico l’atto d’accusa contro il leader de facto di Cuba, Raúl Castro, per aver presumibilmente ordinato l’abbattimento di due aerei di soccorso con base a Miami nel 1996. “L’unico ruolo svolto dal cosiddetto ‘governo’ è quello di pretendere che continuiate a fare ‘sacrifici’ e di reprimere chiunque osi lamentarsi’, aggiunge Rubio nel video.