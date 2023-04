Silvio Berlusconi in terapia intensiva. E’ trascorsa tranquilla la terza notte all’ospedale San Raffaele di Milano. La mattina di oggi, sabato 8 aprile, l’ex premier è stato visitato dal suo medico personale e primario della terapia intensiva Alberto Zangrillo. Il professore è sceso nei reparti senza rilasciare dichiarazioni. E da quanto si apprende anche oggi non verrà diffuso nessun bollettino medico.

Silvio Berlusconi in terapia intensiva, Tajani: “Reagisce bene, ma non sottovalutare i rischi”

“Berlusconi sta reagendo bene alle cura, ma non bisogna sottovalutare i rischi della malattia quindi è giusto che sia sotto controllo dei medici”. A dirlo è intanto Antonio Tajani, ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, intervenendo a Rai News 24.

La visita del fedelissimo Gianni Letta: “L’ho trovato meglio di quanto pensassi”

E prosegue il via via in ospedale di familiari e fedelissimi. Nella mattina di oggi si è visto il fratello Paolo e Gianni Letta, suo amico fidato. Che al termine della visita ha detto: “L’ho visitato in terapia intensiva, abbiamo parlato e l’ho trovato meglio di quanto pensassi”. Letta ha lasciato il San Raffaele dopo una visita di circa un’oro: “Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché la strada della rinascita, se non della resurrezione, è imboccata”. E ancora: “Assolutamente si”, Silvio Berlusconi tornerà in campo, “lo conoscete. L’ha detto benissimo lui: ‘È dura, non mollo, ce la farò anche questa volta’. Meglio non si poteva dire – ha aggiunto – voi lo conoscete, ogni volta che si è dato un obiettivo l’ha raggiunto e anche stavolta credo che sia su quella strada”.

Forse dovresti anche sapere che…