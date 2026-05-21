Durante un collegamento televisivo, il giornalista Vargas è stato vittima di una violenta rapina a mano armata. Un uomo ha improvvisamente aperto la portiera dell’auto del reporter, puntandogli contro una pistola e ordinandogli di consegnare tutti i suoi effetti personali. Il giornalista si trovava nella sua auto a Cuernavaca, in Messico, dove stava effettuando una diretta televisiva per un programma sportivo

“Le chiavi, presto. Chiavi, telefoni e portafogli, presto”, avrebbe gridato l’aggressore mentre costringeva il giornalista a scendere dal veicolo. La scena si sarebbe consumata in pochi istanti, sotto gli occhi degli spettatori collegati in diretta.

Secondo quanto riportato mercoledì dai media locali, Vargas non avrebbe riportato ferite, nonostante il forte shock subito durante l’assalto armato. Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto per identificare il responsabile della rapina.