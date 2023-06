Lo smart working nella Pubblica amministrazione è prorogato dal 30 giugno al 30 settembre per i lavoratori fragili.

Smart working P.A. prorogato per i fragili al 30/9

Lo prevede un emendamento della relatrice al decreto lavoro, Paola Mancini (FdI), approvato dall’Aula del Senato.

Con i lavori dell’Aula è “stato anche potenziato di 5 milioni il fondo per i familiari di vittime di infortuni mortali sul lavoro”.

E sono stati trovati fondi “per ulteriori 7 milioni per la scala di equivalenza” per l’assegno di inclusione, garantendo così “più disponibilità per i fragili”, spiega la relatrice, che si dice “ampiamente soddisfatta”.

Dl Lavoro, via libera al Senato

Via libera dall’Assemblea del Senato al dl lavoro con 96 voti favorevoli. I voti contrari sono stati 55 e gli astenuti 10. Il provvedimento, in scadenza il 3 luglio, passa ora all’esame della Camera. Presente in Aula il ministro del Lavoro, Elvira Calderone. Ha votato a favore la maggioranza compatta, contrari Pd, Avs, M5s, astenuti Iv-Az e Autonomie.