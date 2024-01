“Sono innamorato, lascio il sacerdozio”: l’annuncio del parroco ai fedeli

“Sono innamorato, lascio il sacerdozio”. Questo l’annuncio di don Antonio Romano, da 23 anni parroco di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino. “Dopo una lunga amicizia, ho scoperto di amare una donna con la quale condivido sentimenti, aspirazioni, progetti, valori, fede principi e ideali. Non posso continuare a combattere contro la mia natura”, ha aggiunto. Per questo è pronto a rinunciare allo stato clericale.

La posizione sul celibato

Il parroco rinuncerà al celibato, ma già da tempo aveva una sua posizione su questo obbligo: “Non ho mai nascosto le mie convinzioni su questa imposizione come conditio sine qua non per accedere al sacerdozio: la rispetto e non pretendo che la cambino per me”. Don Antonio aspetterà l’arrivo del nuovo sacerdote suo sostituto, poi andrà per la sua strada. Ma, tiene a specificare, resterà dalla parte degli ultimi, per questo chiede il “sostegno, dell’incoraggiamento e della preghiera” di tutti quelli che gli vogliono bene.

