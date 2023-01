Sotto effetto di droga e con alcune dosi di crack in tasca scavalca un cancello... ma è quello della caserma dei carabinieri

Sotto effetto di droga e con alcune dosi di crack in tasca scavalca il cancello ma… il cancello è quello della caserma locale dei carabinieri. Tutto è avvenuto ad Afragola nei giorni scorsi. L’uomo, un 32enne di origini abruzzesi, alla fine è stato denunciato.

Cosa è successo

Il 32nne, raccontano le cronache locali, poco dopo la mezzanotte, evidentemente in stato confusionale, ha scavalcato il cancello e si è ritrovato, probabilmente a sua insaputa, all’interno della caserma. L’uomo è stato immediatamente stato bloccato dai militari che lo hanno poi perquisito. E in tasca del 32enne i carabinieri hanno trovato anche tre dosi di crack. Gli agenti, dopo aver richiesto l’intervento del 118, hanno segnalato l’uomo che è stato anche denunciato per accesso abusivo in caserma.

