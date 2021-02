Sparatoria in zona Tor Bella Monaca a Roma: ferita di striscio da colpo di pistola un’anziana (foto Ansa)

Spari in strada a Tor Bella Monaca, quartiere della periferia est di Roma.

Un’anziana che passava di lì è stata ferita di striscio da un colpo di pistola.

E’ accaduto in via Aspertini verso le 15, nei pressi di una tabaccheria e una sala scommesse: sul posto è presente la Polizia che sta indagando sull’accaduto.

Sparatoria tra due uomini a Tor Bella Monaca: la donna, 80 anni, non è grave

Da una prima ricostruzione degli investigatori, sembra che si sia trattato di una sparatoria tra due uomini che si sono poi allontanati. La donna, una 80enne, non è grave.

Subito soccorsa da un’ambulanza del 118 che è giunta sul posto immediatamente, è stata trasportata in ospedale. Da a quanto si apprende non sarebbe in gravi condizioni.

Tor Bella Monaca, colpo di pistola destinato a uno dei due uomini coinvolti

Il proiettile era destinato a uno dei due uomini coinvolti nella lite: il colpo ha ferito fortunatamente solo di striscio la donna.

A dare l’allarme alcuni residenti che hanno soccorso l’anziana di 80 anni rimasta in terra, gli stessi che hanno chiamato immediatamente il 112.

In aggiornamento