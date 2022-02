Spray al peperoncino in classe, 25 studentesse intossicate finiscono in ospedale: tre in codice giallo (foto Ansa)

Verona, sono salite a 25 le studentesse che sono dovute ricorrere alle cure dell’ospedale per colpa dello spray al peperoncino spruzzato all’interno di un Istituto professionale per estetica e parrucchieri. La responsabile del gesto sarebbe stata già individuata. Si tratterebbe di una ragazza 14enne che frequenta la prima classe.

Verona, in 25 finiscono in ospedale per colpa dello spray al peperoncino

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con 6 ambulanze, oltre alle Volanti della Polizia di Stato e ai Vigili del fuoco.

Il gesto ha causato malesseri provocato dalla distanza urticante spruzzata e anche attacco di panico che hanno colpito alcune studentesse. Come riferito dal dirigente del Suem 118 di Verona, in tutto sono state 25 le persone che hanno necessitato di cure dai sanitari.

In ospedale tre studentesse in codice giallo

Tra le 25 ragazze vittime di questo scherzo c’è una studentessa che è stata giudicata in gravi condizioni. Ricoverata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, il suo caso è stato poi declassato a codice giallo. Sempre in codice giallo ci sono altre due studentesse accompagnate nei due ospedali cittadini per ulteriori accertamenti. Altre 11 hanno riscontrato invece sintomatologie minori e sono state curate a Verona e Negrar. Un’altra dozzina sono invece in fase di valutazione.

Come agisce lo spray al peperoncino

Lo spray al peperoncino viene usato come autodifesa contro le aggressioni. E’ facile da reperire e può essere messo in una borsa. In caso di aggressione, l’effetto lacrimogeno blocca una persona per il tempo necessario utile alla fuga.