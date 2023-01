Stresa, 53enne muore schiacciato dal suo camion: il veicolo era parcheggiato in discesa

Un uomo di 53 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 gennaio, a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) in un incidente sul lavoro avvenuto in via Vignolo, una strada che dal lungolago si inerpica lungo il versante della montagna. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è l’autista di un camion di una ditta del novarese: sceso dal mezzo, sarebbe rimasto schiacciato contro il muro di una casa dal suo stesso veicolo, che si sarebbe mosso probabilmente perché parcheggiato in discesa.