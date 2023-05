Uno studente ha accoltellato professoressa in una scuola di Abbiategrasso (Milano)

Aggressione all’istituto Emilio Alessandrini di Abbiategrasso (Milano) dove uno studente ha accoltellato una professoressa di 51 anni all’interno della scuola, che si trova in via Luigi Einaudi. L’aggressore, un 16enne, è stato fermato dai carabinieri, mentre la prof è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna è stata ferita all’avambraccio e alla testa. Sul posto tre ambulanze e un’auto medica del 118 insieme ai militari, inizialmente allertati per una sparatoria.

Uno studente ha accoltellato una professoressa in classe

Lo studente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe entrato a scuola con un’arma giocattolo e abbia minacciato i compagni, intimando loro di uscire. Non si sa ancora, al momento, se prima o dopo il ferimento della donna. All’arrivo dei carabinieri, il ragazzo ha posato la pistola giocattolo sul banco ed è stato bloccato senza che opponesse resistenza. Il giovane è stato successivamente trasportato all’ospedale San Paolo di Milano, pare abbia riportato alcune ferite.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

