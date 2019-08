ROMA – E’ stata estratta la combinazione vincente del Superenalotto SiVinceTutto di oggi, mercoledì 14 agosto. I numeri vincenti sono: 4,32,34,40,81,90

Queste le quote del concorso di oggi: Punti 6: NESSUNO Punti 5: 2 totalizzano Euro: 3.724,23 Punti 4: 133 totalizzano Euro: 135,06 Punti 3: 1.948 totalizzano Euro: 41,04 Punti 2: 10.788 totalizzano Euro: 10,53

La vittoria record al Superenalotto

Proprio ieri, martedì 13 agosto, è stato vinto il jackpot da record da 209 milioni di euro al Superenalotto. Il vincitore ha giocato una schedina da 2 euro al Bar Marino di Lodi e si è aggiudicato la somma più alta mai ottenuta nel mondo a una lotteria.

Sembra però parecchio difficile arrivare a scoprire l’identità della persona a cui la dea bendata ha fatto un regalo enorme. Non è, infatti, grazie alla giocata di un sistema che è fioccata la vincita, quindi non interessa più persone qualcuna delle quali avrebbe potuto scegliere di parlare ma tutto è dipeso, invece, da una schedina richiesta al sistema Quick Pick. Quindi il vincitore potrebbe, benissimo, essere qualcuno che non aveva mai tentato prima la fortuna in vita sua.

Si propende per un residente di Lodi, dato il genere di affluenza del locale a 50 metri dal Duomo ma non prossimo a grandi luoghi di passaggio. Una cosa, comunque, è certa: il Bar Marino, dopo l’evento, è diventato catalizzatore di chi ha voglia di festeggiare, con la simpatia di chi non ha vinto nulla ma vuole rendere onore a chi, invece, è stato scelto dalla dea bendata. E le giocate, già da oggi, sono lievitate. (Fonte: Ansa)