Tenta di salvare il suo cane, ma annega in un pozzo: 22enne trovato morto a San Teodoro

Tragedia questa mattina, 9 gennaio, a San Teodoro, in provincia di Sassari, sulla costa nord orientale della Sardegna. Un ragazzo di 20 anni è stato trovato morto, dopo essere annegato in un pozzo nelle campagne in località Lutturai.

L’ipotesi più probabile è che il giovane, Danilo Sulas, si sia sporto dentro la cavità profonda circa cinque metri e con tre metri d’acqua per salvare il suo cane, anch’esso ritrovato morto dentro il pozzo, e sia quindi caduto all’interno non riuscendo più a riemergere.

Ragazzo trovato morto in fondo a un pozzo a San Teodoro

Ancora in fase di accertamento le cause della tragedia ma dalle prime ricostruzioni potrebbe essersi trattato di un fatale incidente. Si pensa che il giovane abbia tentato di salvare il suo cane caduto accidentalmente all’interno della cavità, senza più riuscire a risalire. L’animale è stato trovato sul fondo.

A chiamare i soccorsi è stato il padre ed è stato necessario l’intervento del Vigili del Fuoco di Siniscola per svuotare il pozzo e tentare di estrarre il corpo, le operazioni sono di recupero sono ancora in corso. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce bianca di San Teodoro e in seguito un mezzo medicalizzato da Siniscola. Presenti i Carabinieri di San Teodoro in attesa dell’arrivo del Pm da Nuoro.

Forse dovresti anche sapere che…