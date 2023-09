Ha accoltellato la moglie, di 77 anni, al torace più volte e poi si è gettato dal quarto piano della palazzina dove la coppia viveva in via Solferino a Castellanza (Varese). L’uomo, 83 anni, è morto all’istante. Il fatto è accaduto intorno alle 2.30 della scorsa notte. A chiamare il 112 chiedendo aiuto è stata la stessa donna.

Quando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Busto Arsizio e della stazione di Castellanza sono arrivati hanno trovato la porta chiusa ma non la chiave. All’interno la 77enne era riversa in una pozza di sangue e stringeva il coltello. Trasportata in ospedale a Legnano è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico: le sue condizioni sono gravi, è in pericolo di vita. Nel passato della coppia non compaiono episodi di violenza.

