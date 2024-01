“Ti sgozzo e metto a pezzi in valigia”: queste le accuse rivolte da un 56enne di Quagliano (Napoli) contro la moglie. La scorsa notte l’uomo ha cercato di introdursi in casa dal balcone e ha minacciato i carabinieri spiegando che sarebbe stato meglio arrestarlo o li avrebbe “picchiati e bruciato tutto”. E’ finito in manette e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e minaccia a pubblico ufficiale, come si legge su Il Corriere del Mezzogiorno.

L’aggressione nel pomeriggio

Ieri pomeriggio l’uomo era rientrato a casa intorno alle 16. La moglie, secondo quanto riferito dai figli, è stata trovata da loro nel garage, riversa a terra e priva di sensi. L’hanno portata in ospedale, sospettando che a ridurla così fosse stato il padre. Una volta dimessa, la donna è tornata a casa con il marito, giunto sul posto, mentre i figli sarebbero tornati con un’altra macchina. Questi ultimi nel percorso verso casa hanno visto l’auto dei genitori ferma con le portiere aperte. La loro mamma era a terra e il padre la prendeva a schiaffi. Soccorsa di nuovo, la vittima è tornata a casa con i due ragazzi. Il ritorno in serata