TORINO – Concorso per cinque posti da infermiere: si presentano in tremila. I posti sono quelli disponibili all'ospedale Humanitas Gradenigo di Torino, ma i candidati arrivano da ogni parte d'Italia.

Le domande di ammissione per i posti, tutti a tempo indeterminato, arrivate al portale sono 2.839, la prova di pre-selezione è stata fissata per martedì 22 maggio al PalaAlpitour di Torino.

Ricorda La Stampa che era dal 2010 che l’ospedale di corso Regina Margherita non bandiva un concorso pubblico per infermieri. Anche in quel caso i posti a disposizione erano cinque.

“Quella dell’infermiere è una figura fondamentale all’interno in ogni percorso di cura – sottolinea il dottor Aldo Montanaro, responsabile dei Servizi assistenziali sanitari -. Prendere in carico la persona con un problema di salute fino a riportarla al recupero della sua autonomia rientra tra gli obiettivi assistenziali odierni dell’infermiere”.

L’età media dei candidati è di 28 anni. Dopo di loro sarà la volta degli operatori socio-sanitari (Oss) che parteciperanno ad un altro concorso. Anche in quel caso ci sono 7mila iscritti per 150 posti di lavoro in ospedale a Torino e nell’area metropolitana. Molti gli stranieri.

In entrambi i casi, sottolinea La Stampa, si tratta di veri e propri traguardi dopo il mega concorso per gli infermieri andato bandito dalla Città della Salute e andato in porto dopo ricorsi e controricorsi.