C’è anche un cavallo irlandese di 22 anni tra vittime dei botti di Capodanno. Si chiamava Tornado e la notte di San Silvestro, impaurito per gli scoppi dei petardi, si è imbizzarrito ferendosi a una gamba. Per lui non c’è stato nulla da fare perché la sua frattura scomposta non si poteva curare. E così l’animale è stato sedato e soppresso.

Il cavallo si trovava nella tenuta dell’Oca Carolina, bed & breakfast di Buttigliera Alta, frazione Cornaglio, nel Torinese. Una struttura gestita da Carolina, insieme al marito Massimiliano. Oltre a mettere a disposizione degli ospiti diverse stanze, il b&b permette ai clienti di fare passeggiate ed escursioni nei boschi della zona all’imbocco della Val Susa. La famiglia piange la morte dell’animale, feritosi per quello che è stato per altri puro divertimento.

“Dalle 23,30 qui in paese sembrava di essere in guerra – racconta Carolina, come si legge su La Stampa -. Nonostante l’ordinanza comunale che vietava l’uso dei fuochi d’artificio questi rumori forti si sono susseguiti per almeno due ore. E proprio dopo una delle esplosioni più forti Tornado si è imbizzarrito, facendo un balzo che gli ha procurato una frattura così grave che il veterinario ha dovuto sopprimerlo”. “Non sono pronta a salutarti per sempre dopo tantissimi anni insieme. E non avrei mai voluto perderti in questo modo“, ammette la proprietaria.

