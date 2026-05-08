Prima sarebbe stato investito, poi travolto da un’auto della polizia. Questa l’ipotesi investigativa – secondo quanto riporta oggi l’edizione di Aosta della Stampa – relativa alla dinamica dell’incidente in cui è morto un uomo, residente nel milanese, nella serata del 27 aprile, lungo la strada statale 26, a Chatillon, in Valle d’Aosta.

Il conducente stava fuggendo a bordo di un camion che aveva da poco rubato. Nell’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero, sono indagati per omicidio colposo i cinque poliziotti, quattro uomini e una donna, presenti a bordo delle due auto che stavano inseguendo l’uomo. Quest’ultimo, braccato, si sarebbe gettato dal mezzo rubato, precipitando sull’asfalto. Da qui l’urto con l’auto della polizia.

Gli agenti hanno chiamato immediatamente i soccorsi. L’uomo era stato nel frattempo ammanettato. I suoi presunti complici, fuggiti in auto, sono stati arrestati poco dopo. Dai primi riscontri dell’autopsia, eseguita mercoledì scorso dal medico legale, la vittima sarebbe deceduta sul colpo a seguito del primo impatto con l’auto e non – come inizialmente ipotizzato – per la caduta dal camion.