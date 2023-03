Torta all’hashish: dieci persone in ospedale. Denunciato un 15enne

È stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio un 15enne di Bricherasio, nel Torinese, che per una festa, alcuni giorni fa a casa di amici, aveva cucinato una torta a base di hashish. Dopo avere mangiato il dolce, dieci persone erano dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo. Nessuna di loro è in condizioni gravi e sono già state tutte dimesse. Il giovane ha consegnato spontaneamente ai carabinieri circa 35 grammi di hashish avanzati dalla ricetta.