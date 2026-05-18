Il mondo dell’esorcismo si confronta sempre più con nuove derive: dai truffatori che improvvisano riti fai-da-te fino all’intelligenza artificiale, utilizzata da molti per cercare risposte anche su pratiche di liberazione dal male. È uno dei temi affrontati nel recente corso sull’esorcismo ospitato a Roma dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, appuntamento che da anni richiama sacerdoti, studiosi ed esperti del settore.

A lanciare l’allarme è David Murgia, responsabile del Gris, il Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa della diocesi di Roma, tra i relatori del corso. “Solo il cattolicesimo prevede dei paletti molto severi per l’esorcismo. Deve essere un sacerdote, di specchiata vita morale, con nomina del vescovo e può fare esorcismi solo all’interno della propria diocesi, utilizzando un rituale codificato”, spiega.

Secondo Murgia, il rischio maggiore arriva da gruppi privi di qualsiasi controllo ecclesiastico: “Alcuni gruppi o sette utilizzano una sorta di esorcismo fai-da-te. Senza nessun tipo di controllo gerarchico chiunque, in questi casi, si può mettere a praticare esorcismi”. Un fenomeno che richiama anche casi di cronaca drammatici, come quello di Altavilla Milicia, nel Palermitano, dove nel 2024 si arrivò a torture e a un triplice omicidio.

Tra le nuove frontiere c’è poi l’intelligenza artificiale, che secondo l’esperto “consente di avvicinarsi alle pratiche magiche e di utilizzarle abitualmente”. “Si parla anche di digital occulture: i temi dell’occultismo non rappresentano più un sapere elitario, ma diventano parte integrante della vita digitale quotidiana”, avverte Murgia.