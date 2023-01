Tragedia della solitudine a Monreale (Palermo), uomo trovato morto in casa dopo 5 giorni

Tragedia della solitudine a Monreale, in provincia di Palermo, dove è stato trovato un uomo morto nel suo appartamento da giorni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo colto da malore, sarebbe deceduto da almeno cinque giorni. Il ritrovamento è avvenuto ieri, il giorno di Capodanno.

Il cadavere è stato trovato dai vigili del fuoco che sono entrati nell’abitazione dell’uomo, in via Fecatello Pantuso, dopo la segnalazione di alcuni vicini allarmati per non averlo più visto. La vittima, figlio unico e senza genitori, viveva con un cane che è stato salvato. Alcuni animalisti hanno lanciato un appello per trovargli una nuova famiglia e non portarlo al canile.