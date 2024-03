Trascina una 60enne in una cantina e la violenta, arrestato 26enne

Un 26enne di nazionalità senegalese, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale in flagranza di reato. Il fatto è accaduto nella notte a Domodossola, nel Verbano-Cusio-Ossola. Ad allertare i carabinieri, raccontano le cronache, è stata la telefonata di un uomo di origine cinese che, in attesa di salire su un treno, segnalava che vicino alla stazione ferroviaria un uomo aveva trascinato con la forza una donna in un palazzo. I carabinieri di Domodossola, nel frattempo raggiunti da un’altra pattuglia della stazione di Villadossola, sono riusciti ad aprire il portone dello stabile e, sentendo un rumore proveniente dal sottoscala del palazzo, hanno raggiunto il locale cantine, dove si sono trovati di fronte l’uomo seminudo, che stava abusando della donna, mentre la teneva ferma per i polsi. La donna, un’italiana di 60 anni, in stato di choc, è stata accompagnava al pronto soccorso dell’ospedale di Domodossola. L’uomo, dopo la convalida dell’arresto, si trova in carcere a Verbania. La violenza consumata nella notte non sarebbe la prima: la vittima, che risulta essere seguita dai servizi sociali, ha riferito ai militari che circa una settimana fa aveva subito dallo stesso uomo un’altra violenza, senza però denunciare l’accaduto. Anche su questo punto sono in corso le verifiche dei carabinieri.