Travolta e uccisa da un’auto, l’automobilista ricercato per omicidio volontario

L’incidente di Gemonio (Varese), in cui una donna è stata travolta e uccisa da un’auto, sarebbe un gesto volontario. Per la morte di Giuseppina Caliandro, 41 anni, avvenuta a pochi passi da casa sua, la Procura di Varese indaga infatti per omicidio volontario “anche in campo internazionale”. Una porzione di targa, del colore e modello dell’auto, e le testimonianze di un presunto litigio prima dell’investimento sono gli indizi su cui gli inquirenti stanno indagando per far luce sulla dinamica.

Travolta e uccisa da un’auto, ricercato per omicidio volontario

La Procura spiega che vi sono “elementi a carico” di un “soggetto ricercato” che “dovranno essere verificati e confermati”. L’identità del sospettato, che potrebbe essere fuggito all’estero subito dopo il delitto, è stata inserita nei database dei ricercati a livello internazionale.

