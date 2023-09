Treviglio, le battaglie importanti del Comune: niente bici in cimitero. E ora un 87enne non può andare a trovare la moglie

A Treviglio, Bergamo, c’è un anziano di 87 anni che non può più usare la bicicletta per entrare in cimitero e raggiungere la tomba della moglie. Leonardo Colombo Giardinelli, questo il nome del’87enne, non potrà più accedere al camposanto della cittadina della Bassa bergamasca perché, raccontano le cronache, giovedì sera il Consiglio comunale ha approvato una modifica al regolamento comunale che vieta a chiunque di entrare nel cimitero con la bicicletta per motivi di decoro.

Treviglio, le battaglie importanti del Comune: niente bici in cimitero

Lo scorso maggio la stessa decisione era stata presa dal Comune tramite una determina dirigenziale e così il pensionato ottantasettenne aveva fatto ricorso al Tar, ottenendo una sospensiva e potendo continuare a entrare in bici al cimitero. Ora lui, così come chiunque altro, non potrà più farlo: con la modifica al regolamento tutti i permessi come il suo – ottenuto lo scorso gennaio dopo aver presentato un certificato medico – sono stati infatti cancellati.

Quando si parla dei problemi importanti del Paese.

Il Comune guidato dal sindaco leghista Juri Imeri ha messo a disposizione una caddy car del tipo di quelle che girano nei campi da golf, ma per l’anziano non è sufficiente visto che il veicolo circola solo un’ora al giorno. La modifica è passata con i voti della maggioranza, contraria l’opposizione. Ora l’anziano sta predisponendo un nuovo ricorso al Tar.

