Trovata morta in casa, giallo a Trento: nella stanza tracce di sangue e bottiglie di alcolici

È giallo sul decesso di Maria Antonietta Panico, la donna di 42 anni trovata morta nella sua casa di via Vicenza a Trento, nel quartiere della Bolghera, ieri mattina attorno alle 11, dall’ex marito e da un amico dal quale l’uomo si era fatto accompagnare.

Trento, Maria Panico era morta da giorni

È stata la figlia 16enne, che vive con il padre dopo la separazione dei genitori, a spingerlo ad andare a casa della madre perché non riusciva a mettersi in contatto con lei da due-tre giorni. La donna, senza vita, era riversa a pancia in giù nel letto, sopra le lenzuola macchiate forse di sangue o di liquidi di altra natura. Il riscaldamento della camera da letto era al massimo, probabilmente per questo il corpo si presentava già in stato avanzato di decomposizione agli occhi dei carabinieri e degli inquirenti. Il decesso, da un primo esame del medico legale, arrivato alle 13.25, risalirebbe a due-tre giorni prima del ritrovamento. Ma saranno gli esiti dell’autopsia, che verrà effettuata già oggi, a chiarire le cause della morte della 42enne.

Giallo sulle cause del decesso

“Dovremo attendere la risposta degli accertamenti autoptici per capire le cause del decesso: per il momento il medico legale ha riferito che non ci sono apparenti ferite da taglio — spiega il procuratore capo Sandro Raimondi, che coordina le indagini dei carabinieri, nucleo operativo e compagnia — solo dopo l’autopsia si potrà sapere se si tratta di omicidio o di morte dovuta ad un malore”. Un malore che potrebbe essere collegato all’abuso di sostanze alcoliche. Nella stanza sarebbero infatti state trovate alcune bottiglie. Ma per il momento sono aperte tutte le piste, nessuna è esclusa, dicono gli inquirenti.

Per il medico legale che insieme ai carabinieri della scientifica e al magistrato ha eseguito i primi rilievi autoptici, non ci sono apparenti elementi che porterebbero ad una pista di morte violenta. Bisognerà, però, attendere gli accertamenti autoptici sulla salma.

