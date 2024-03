Arriva una nuova truffa, quella della “polverina magica“. Una truffatrice ha preso di mira anziani a Colleferro, in provincia di Roma, nascondendosi dietro diverse facciate: prima si è spacciata per un’amica di vecchia data per entrare in casa, poi come una santona capace di guarire le gambe. Ora, la polizia la sta cercando freneticamente, temendo nuovi colpi. Mentre la Scientifica raccoglie prove nella casa della povera pensionata ottantenne, che ha perso risparmi accumulati in anni di lavoro, la truffatrice si è dileguata con monili d’oro, 600 euro in contanti e due buoni postali per un totale di 15 mila euro. La sedicente guaritrice ha attirato la sua vittima dall’esterno, alzando le braccia in segno di saluto verso l’80enne al balcone. Con astuzia, l’ha prima persuasa a farla entrare, sapendo che non sarebbe stata in grado di scendere le scale. Una volta dentro, è iniziato l’inganno, convincendo la donna a cedere i suoi averi in cambio di una presunta cura miracolosa per le gambe, ovvero la polverina magica. Solo dopo che la truffatrice se ne è andata, l’anziana e il marito si sono resi conto dell’inganno e hanno subito avvertito la polizia. Le indagini sono in corso, mentre la caccia è aperta per fermare questa spregiudicata truffatrice prima che faccia altre vittime.