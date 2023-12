Filippo Turetta, il reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin compie oggi 22 anni. Dopo essere entrato in carcere era stato rinchiuso nel reparto di psichiatria che oggi ha lasciato insieme ad altri venti detenuti.

Filippo Turetta è ora in infermeria e condivide gli spazi con un altro adulto. Dal suo ingresso in carcere, si è temuto che potesse possa farsi del male ed è stato deciso quini un alto livello di vigilanza che ora è stato ritirato. A Turetta viene infatti concesso di passeggiare nel corridoio dell’infermeria nell’ambito del cosiddetto “regime di custodia aperta”.

Filippo Turetta, dentro al carcere di Verona in cui è rinchiuso, non ha socializzato molto. Il giovane non riesce a sostenere lo sguardo e si vergogna molto sia con gli agenti che con gli operatori.

Anche se è il suo compleanno non avrà trattamenti speciali che la popolazione carceraria non potrebbe capire. Turetta, attualmente si trova tuttavia in un reparto in cui è possibile guardare la televisione, leggere giornali e giocare con la PlayStation. Si tratta infatti dell’unica sezione del carcere di Montorio Veronese (non proprio un paradiso, visto che anche qui ci sono stati, recentemente, tre suicidi ndr) dov’è installata la console per i videogiochi. Si tratta di una consolle per tutti che si trova in una saletta e non dentro una cella.

