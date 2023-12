Si è concluso con la condanna a 14 anni di reclusione il processo all’uomo anziano che uccise la moglie malata gettandola nel fiume. L’uomo, 76enne di Casalbordino (Chieti), era accusato di aver ucciso la moglie di 72 anni. Dal guardrail di un ponte sul fiume Osento, il 26 dicembre del 2021 l’anziano gettò la donna, malata di Alzheimer e grave demenza vascolare, la quale, dopo un volo di oltre 10 metri, finì prima in mezzo alla boscaglia e poi nel fiume. L’autopsia stabilì che il decesso avvenne per arresto cardiaco in probabile fibrillazione ventricolare terminale da inalazione di acqua dolce e trauma cranico con emorragia.

Uccise la moglie malata: il processo

L’uomo è stato interdetto in modo perpetuo dai pubblici uffici; è stato concesso in forma simbolica ai figli il risarcimento chiesto. “Accetto quello che ha deciso la Corte e sono pentito – ha detto il 76enne appena udito il verdetto -. Ho sempre rispettato mia moglie e le donne”. Il pm aveva chiesto 24 anni di reclusione, ritenendo equivalenti le aggravanti e le generiche. La parte civile che rappresenta i quattro figli della coppia aveva chiesto anche lei la condanna e, inoltre, che il risarcimento di 100mila euro stabilito per i figli venga devoluto ad associazioni che lottano contro la violenza sulle donne. Il difensore aveva chiesto l’assoluzione per insufficienza di prove o la derubricazione per omicidio preterintenzionale per minorata difesa, ritenendo che ci fosse stata una seminfermità mentale al momento del fatto e una non totale capacità di intendere e di volere.

