Un ultraleggero è precipitato nel giardino di una casa, morte due persone

Un incidente aereo ha causato la morte di due persone stamattina, sabato 23 marzo, quando un ultraleggero è precipitato nel giardino di una casa privata. La tragedia si è verificata in vicolo Alpini a Trevignano (Treviso), nei pressi del confine con Montebelluna. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto il velivolo in fase di avvitamento prima di schiantarsi a terra con la parte anteriore. Il bilancio della tragedia avrebbe potuto essere più grave se l’aereo avesse colpito direttamente l’abitazione, ma per fortuna ciò non è avvenuto. Gli spettatori presenti nell’edificio hanno assistito impotenti e terrorizzati alla scena. Le chiamate ai soccorsi sono state fatte prontamente, ma purtroppo per le due persone a bordo non c’era più nulla da fare. Si suppone che il velivolo, probabilmente partito dalla vicina base di Montebelluna, abbia riscontrato problemi tecnici, precipitando in picchiata da un’altezza di decine di metri.