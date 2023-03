Una mamma picchia una 12enne fuori da scuola, aveva litigato col figlio

Una mamma picchia una ragazzina di 12 anni fuori da una scuola media di Ferrara. A far scattare la donna sarebbe stato un litigio della 12enne con il figlio, suo compagno di classe. La scena è avvenuta davanti a decine di persone, tra cui insegnanti e bidelli. I genitori della piccola vittima hanno subito denunciato la donna ai carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.

Mamma picchia 12enne fuori da scuola

L’aggressione è avvenuta alle 8 di mattina di venerdì scorso, poco prima dell’inizio delle lezioni. Mentre gli studenti stavano per entrare in classe, la mamma ha aggredito la 12enne, lasciando tutti senza parole. Dopo averla presa per il collo, le ha tirato alcuni ceffoni. Alcuni dei presenti sono intervenuti per strappare la ragazzina alla mamma inferocita e portarla a scuola. Completamente sotto choc, è stata poi accompagnata in caserma con i genitori per la querela.

I motivi del gesto

Secondo le indiscrezioni, tutto sarebbe partito da alcuni litigi tra la vittima e il figlio della donna. Litigi tra l’altro già noti e presi in carico dalla scuola. Ma la madre del ragazzino avrebbe ritenuto insufficiente l’intervento dei professori, pensando di risolvere il problema in prima persona.

Forse dovresti anche sapere che…