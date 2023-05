Ustionato mentre salda uno sgabello, muore un fabbro di 88 anni

È morto al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Genova, dove era stato ricoverato 2 giorni fa in gravissime condizioni, il fabbro in pensione di 88 anni che era rimasto ustionato mentre stava saldando uno sgabello nell’officina vicina alla sua casa di Cava Manara (Pavia). Il pensionato aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado in oltre il novanta per cento del corpo. Subito soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in elicottero all’ospedale ligure, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. L’incidente si è verificato nel laboratorio dove oggi opera il figlio dell’uomo, dopo che per anni vi aveva lavorato l’88enne morto.

Forse dovresti anche sapere che…