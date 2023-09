Foto con catena di gente che si tiene per mano in catena in riva al mare, decine di signore e signori che proclamano, niente meno, l’incombere, l’arrivo dello “addio al mare, addio turismo, salute a rischio”. E’ una foto opportunity della campagna Vado Ligure e dintorni Golar Tundra fatti più in là. Golar Tundra è una nave costruita e attrezzata per ricevere il gas portato congelato (quindi solido) dalle navi gasiere e trasformarlo in gas che andrà nelle condutture e nei tubi. Per questo si chiama rigassificatore.

Da quando ci manca il gas di Putin il gas va acquistato nel resto del mondo che Russia non è. Si compra in gran parte come gas da poi rigassificare, quindi gli impianti di rigassificazione sono la condizione sine qua non per avere il gas nelle imprese e nelle case. L’Italia ha quindi comprato tre navi del genere, una è la Golar Tundra. C’è voluta una trattativa lunga ed estenuante tra lo Stato e il “territorio” per ancorarla al largo di Piombino, fiera l’opposizione del sindaco di Fratelli d’Italia e di buona parte della cittadinanza, perfino il colore della nave è stato utilizzato per rimandare, questionare boicottare. Anche a Piombino era stata dichiarata la fine del mare, l’ecocidio, lo sgozzamento del turismo, l’attentato alla salute pubblica…Allora Golar Tundra a Piombino fino al 2026, poi va al largo di Vado Ligure (si farà a turno tra le Regioni, si istituirà il rigassificatore itinerante?).

Ecovanesismo

Come a Piombino a Vado Ligure è in corso un turbine di ecovanesismo. Involucro simil ecologista, sostanza di genuino narcisismo vanesio. Morte del mare, addio turismo, salute dei cittadini a rischio? Giovanni Toti che della Liguria è presidente è costretto a rivelare l’evidente: di rigassificatore ce n’è già uno nel golfo di La Spezia “a 100 metri dalla passeggiata turistica e a due km dalle Cinque Terre che fanno 4,5 mln di turisti. E dagli anni ’70 non ha fatto danni, di nessun tipo. A vado c’è un terminal petrolifero, a Savona pure…”. Ma l’evidenza per i no gas ha lo stesso valore che ha per i no vax la immunologia scientifica.

Potentissimo invece è l’impulso, insieme panico e reazionario, per cui l’habitat dove vivo non si deve toccare, tanto meno cambiare e ogni cambio dello sky line materiale e sentimentale è male, peccato, violazione. Sì, ma perché vanesi? Perché se cittadini per così dire semplici qualche informazione potrebbero prenderla su ciò che dicono ma soprattutto vanesi perché pretendono di sapere e proclamano che l’unico sapere deriva non dall’essere cittadini ma tribù localmente stanziata.

E vanesi perché se pastori di audience tv o pastori di anime solo una vis vanesia può motivare un Fabio Fazio o il locale alto prelato a prediche contro il mondo moderno che attenta alla verginità e purezza della natura. Diverso il caso del Pd, in particolare di Andrea Orlando del Pd. Dice Orlando che gli argomenti di Toti sono di una “stupidità disarmante” perché non tengono conto del “contesto”. Orlando e il Pd invece di “contesto” vivono: per la Golar Tundra a Piombino erano per il sì, ma non erano i tempi dello Schlein pensiero. Pensiero che apre le braccia e vuole accogliere di gli ecovanesi di tutti i No.