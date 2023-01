Vanno al lavoro e lasciano la figlia di 5 anni sola in casa, da mangiare aveva solo i popcorn

Vanno al lavoro e lasciano sola in casa la figlia di appena 5 anni. Una coppia residente a Stradella, in provincia di Pavia, è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di minore in concorso. La piccola è la figlia della donna.

Coppia va al lavoro e lascia la figlia di 5 anni sola in casa

La coppia (entrambi originari dell’Est Europa) in alcune occasioni, secondo le accuse, si sarebbero recati entrambi al lavoro, per turni di 8 ore, lasciando a casa da sola la figlia della donna, di 5 anni. Le segnalazione è arrivata alla stazione locale dei carabineri, che si sono recati nell’abitazione della coppia ed effettivamente hanno trovato la bambina da sola in casa.

All’arrivo dei carabinieri la bimba stava giocando con il suo gattino e mangiava i popcorn lasciati dalla madre. Oltre alla denuncia della coppia alla Procura di Pavia, il caso è stato segnalato anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ed ai servizi sociali del Comune di Stradella.

