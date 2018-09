VENTOTENE (LATINA) – “La Regione si è dimenticata di noi, hanno deciso che dobbiamo morire così. Senza i migranti la scuola media chiuderà”: sono drammatiche le parole del sindaco di Ventotene (Latina), Gerardo Santomauro.

“Voglio fare un appello alla Regione e soprattutto al presidente Zingaretti: venga a trovarci sull’isola e si renda conto dello spopolamento che stiamo subendo. La Regione Lazio si è dimenticata di noi, hanno deciso che dobbiamo morire così. Se Ventotene si spopolerà ancora di più, quei pochi esercizi commerciali rimasti chiuderanno e il destino dell’isola sarà quello di scomparire“, ha detto Santomauro ai microfoni della trasmissione “Un giorno da ascoltare” condotta da Misa Urbano e Arianna Caramanti su Radio Cusano Campus.

“Lo scorso anno avevo avanzato la proposta di accogliere sull’isola i migranti in modo da poterla finalmente vedere piena, soprattutto le mamme coi bambini, in modo tale che la scuola media potesse rimanere aperta, cosa che invece non è accaduta: molti abitanti di Ventotene hanno rifiutato la mia proposta e così attualmente la scuola media è chiusa. Le iscrizioni tuttavia sono ancora aperte fino al trenta settembre, termine ultimo, dopo di che anche la scuola media verrà chiusa definitivamente e i ragazzi saranno costretti ad andare a Formia ogni giorno anche per la propria istruzione oltre che per i servizi di base, tra i quali l’ospedale. Avevo invitato a venirci a trovare anche Matteo Salvini che però non ha nemmeno preso in considerazione la mia proposta e il mio modello di ripopolamento dell’Isola. Se si continua di questo passo a breve Ventotene scomparirà.”