Vibo Valentia, ragazzina aggredita da due coetanee: video sui social

A Vibo Valentia una ragazzina è stata aggredita da alcune coetanee compagne di scuola mentre altri giovani riprendevano con i loro telefonini la scena finita poi sui social e divenuta virale prima di essere eliminata. Tutto quanto è avvenuto- riporta la Gazzetta del Sud – martedì scorso vicino al Liceo artistico. Sul caso ha avviato le indagini la Squadra mobile guidata dal dirigente Massimiliano Migliaccio dopo la denuncia presentata dai genitori della vittima. Gli agenti hanno proceduto ad acquisire il video postato da un ragazzo sui social prima di essere rimosso.

Vibo Valentia, ragazzina aggredita da due coetanee al liceo: cosa si vede nel video

Nel filmato si vedono chiaramente le fasi dell’aggressione, con la studentessa che viene prima violentemente strattonata da altre due ragazzine, poi colpita con uno schiaffo e infine scaraventata sulle scale che danno accesso alla piazza in cui si trova l’istituto scolastico, il tutto nell’indifferenza dei presenti. La giovane ha riportato qualche livido. Secondo quanto si è appreso oggi, all’origine dell’aggressione vi sarebbero stati futili motivi. L’episodio è avvenuto circa un’ora prima della manifestazione organizzata dagli studenti contro la violenza sulle donne e in ricordo di Giulia Cecchentin ma non ci sono correlazioni tra le due cose.