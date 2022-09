Vigonza, nomade percepiva il reddito di cittadinanza ma aveva 74 auto intestate: denunciata

Percepiva il reddito di cittadinanza con 74 auto intestate tra le quali Audi, Mercedes e Maserati.

Una 40enne che viveva nel campo nomadi di Vigonza, in provincia di Padova, è stata ora denunciata dalla Guardia di Finanza.

La storia raccontata dal Gazzettino

L’episodio è stato raccontato oggi da Il Gazzettino, e parte da un’indagine del pubblico ministero Sergio Dini a Saonara in provincia di Padova. La Procura, si legge, “indaga per frode assicurativa e intestazione fittizia di beni nei confronti della donna che, pur non avendo mai conseguito la patente di guida, risultava intestataria di 74 automobili, di cui 58 coinvolti in incidenti stradali. L’ipotesi investigativa è che la donna fungesse da prestanome per altri”.