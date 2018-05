VERCELLI – E’ entrata nella casa del marito da cui si stava separando per prendere dei vestiti e lui le ha sparato. Alfonsina Cafaro, 53 ani, è stata ricoverata per le ferite riportate alla schiena e le sue condizioni non sono gravi. A sparare è stato Antonio Cammilleri, agricoltore di 58 anni e consigliere comunale di Villarboit, che è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

La donna era arrivata nella casa in via Falletti di Barolo per recuperare alcuni abiti ed effetti personali dopo la separazione del marito. In un primo momento Cammilleri non sembrava alterato dalla situazione, ma poi ha imbracciato la pistola regolarmente detenuta e le ha sparato tre colpi alla schiena davanti agli occhi di alcuni parenti.

Subito sono scattati i soccorsi e la Cafaro è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di Novara, dove è stata operata e ricoverata. Fortunatamente i proiettili l’hanno colpita nella parte superiore della schiena senza ledere organi vitali. Il marito invece è stato arrestato dai carabinieri.