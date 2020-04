Villavesco (Lodi), in contromano per sfuggire ad un posto di blocco, finisce contro un albero (Foto archivio Ansa)

LODI – Fa dieci chilometri contromano per sfuggire ad un posto di blocco, inseguita dai carabinieri, e finisce la corsa contro un albero. E’ accaduto nel territorio comunale di Tavazzano con Villavesco (Lodi).

Qui l’auto guidata da una donna è stata vista dai carabinieri viaggiare contromano lungo la via Emilia intorno alle 16:30 di martedì 21 aprile.

Notando che la donna, anziché fermarsi, continuava la corsa in auto come se nulla fosse, i militari hanno deciso di inseguirla, anche per segnalare il pericolo agli altri automobilisti, seppure pochi per le misure di contenimento del coronavirus.

L’inseguimento è andato avanti per 10 chilometri, e la corsa è terminata quando l’auto contromano è finita contro un albero, dopo aver abbattuto un semaforo e aver invaso per circa 150 metri un parco cittadino, per fortuna non affollato.

La donna, una 41enne polacca residente a Casalmaiocco, è stata identificata e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Lodi, dove le è stato riscontrato un trauma alla rachide cervicale guaribile in sette giorni, riferisce Prima Lodi, e un tasso alcolemico di 0,42 g/l.

I carabinieri le hanno quindi ritirato la patente e hanno denunciato la donna per resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad averle comminato una sanzione da mille euro per varie violazioni al codice della strada e un’altra da 500 euro per le violazioni in materia di contenimento della propagazione del virus. (Fonti: Agi, Prima Lodi)