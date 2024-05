Un grave episodio di abuso sessuale è stato denunciato da una giovane di 20 anni presso l’ospedale di Vizzolo Predabissi, situato nell’hinterland sud di Milano. La vittima ha riferito di essere stata violentata su una barella mentre si trovava nel pronto soccorso. Subito dopo l’accaduto, ha raccontato quanto avvenuto al personale sanitario, che ha prontamente allertato le autorità. I carabinieri, giunti sul posto, hanno fermato un magazziniere di 28 anni, incensurato e residente nel Lodigiano, che è stato trovato ancora all’interno del pronto soccorso, dormendo proprio sul lettino dove si sarebbe consumato lo stupro. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ed è stato trasferito nel carcere di Lodi.

Secondo quanto riportato da MilanoToday, durante l’interrogatorio condotto dal giudice per le indagini preliminari, il magazziniere ha dichiarato che il rapporto sessuale era consensuale. Tuttavia, in attesa di chiarire i dettagli della vicenda e ricostruire i fatti, il 28enne rimane in carcere.