Violenze e molestie contro tre colleghe, medico anestesista condannato a 5 anni. Apprezzamenti a sfondo sessuale, palpeggiamenti e tentativi di baciare tre dottoresse dell’ospedale San Filippo Neri.

Come si legge sul Corriere, il Tribunale ha condannato il medico a cinque anni e sei mesi di reclusione. L’accusa: violenza sessuale su due colleghe di lavoro. Molestie ai danni di una terza. Reati aggravati dalla circostanza di averli commessi con l’abuso di relazioni d’ufficio, essendo superiore delle tre donne. Le violenze risalgono al biennio tra il 2017 e il 2018. Le vittime in principio hanno evitato di denunciarlo per il timore di ricevere ritorsioni sul lavoro. Tra le parti civili, c’è anche la Asl Roma 1.