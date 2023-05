Virginia von Fürstenberg, trovata morta la nipote di Gianni Agnelli. Ipotesi suicidio

Virginia Maria Clara von Fürstenberg, figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fürstenberg e nipote di Gianni Agnelli, è stata trovata morta all’età di 48 anni.

Stilista, poetessa, regista e pittrice von Fürstenberg è stata rivenuta priva di vita nella mattinata di ieri, mercoledì 10 maggio, sul terrazzo al primo piano dell’Hotel Palace di Merano. L’ipotesi è che si sia trattato di un gesto volontario. La notizia della sua morte ha sconvolto amici, parenti e conoscenti.

Virginia von Fürstenberg, il tweet di Lapo Elkann

“Sono molto triste – il tweet di Lapo Elkann – per la morte di mia cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili. Virginia era una donna con un cuore d’oro una mamma tenera, piena di amore e con un sorriso puro e vero. Mi mancherai e sarai nel mio cuore ed in ogni mia preghiera. Mia dolce e tenera cugina riposa in pace e che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare”.