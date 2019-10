ROMA – Massimo Bossetti, il muratore di Mapello accusato e condannato per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, ha scritto una lettera a Libero. Lettera nella quale Bossetti dice di essere una vittima. Si definisce, Bossetti, “un uomo semplice che pensava al lavoro e a non far mancare nulla alla propria famiglia”.

“Non sono – scrive Bossetti – né l’assassino della povera Yara, né il mostro che i media e i social hanno dipinto”.

Riferendosi anche “a quell’ex ministro dell’Interno incapace, che gridava al mondo che era stato preso l’assassino di Yara, calpestando la Costituzione”, il 49enne scrive che il trattamento riservatogli dalla giustizia italiana “è stato scorretto” poiché “ha calpestato ogni diritto alla difesa”.

“Come potevo confessare un delitto che non ho commesso? – continua Bossetti nella lettera – Se erano così sicuri di aver preso l’assassino, non li proponevano con insistenza, né benefici e tanto meno facevano produrre filmati manipolati da distribuire ai media”.

L’uomo continua a ripetere che si è trattato di “un grave errore giudiziario” e chiede ancora di “ripetere la prova del Dna”. Conclude ribadendo le sue posizioni: “Non è giusto essere dipinto un mostro, non è giusto che mi abbiano affibbiato un ergastolo, non è giusto che venga commesso un errore giudiziario, per l’incapacità professionale”.

Fonte: Libero.