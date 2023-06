Il ritorno della zanzara tigre si sta facendo sentire. Sono riapparse improvvisamente, e a scatenarle sono stati i forti temporali della settimana scorsa. E così negli ultimi giorni è scattata la corsa agli spray anti zanzara: le farmacie sono invase da un continuo via vai di mamme e papà in cerca della soluzione per i loro figli martoriati dalle punture delle zanzare.

Come difendersi dalla zanzara tigre, i consigli dello zoologo

Gli antidoti alla puntura di zanzara non sempre però così efficaci. Lo erano, una volta, per la zanzara semplice. Con la zanzara tigre la battaglia è più dura. “La zanzara tigre colpisce tutto il giorno, quella normale arriva solo con il crepuscolo – spiega lo zoologo Bruno Cignini, docente dell’Università di Tor Vergata in gestione della fauna urbana – sono due insetti diversi. Il ciclo della zanzara tigre ha bisogno di pochi giorni, basta un ristagno di acqua e in 3 o 4 giorni l’insetto è già pronto per volare. È chiaro che i temporali della scorsa settimana hanno accelerato la riproduzione in città. È necessario tenere asciutti tutti i luoghi dove possono crearsi ristagni di acqua ed effettuare una disinfestazione larvicida: inutile eliminare gli insetti già adulti se poi si schiudono le uova”.

Le linee guida da seguire

Per non favorire la proliferazione delle zanzare ed in particolare qualsiasi ristagno d’acqua che possa diventare un focolaio larvale, si deve evitare ad esempio l’abbandono di qualsiasi contenitore dove si può raccogliere l’acqua piovana, provvedere al regolare svuotamento di quelli utilizzati o alla loro chiusura. Questo riguarda anche qualsiasi tipo di sottovaso, telone di plastica, piscina gonfiabile o gioco. E’ sempre utile controllare e svuotare le grondaie e le fontane non in uso, e il trattamento delle acque presenti in tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta con adeguati trattamenti larvicidi.

Forse dovresti anche sapere che…