Travolti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici, morti due 25enni nel Mantovano
Due giovani di 25 anni sono morti all’alba di oggi in un tragico incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 in via Alessandro Volta, a Roncoferraro, nel Mantovano. I due viaggiavano sulla stessa bicicletta e stavano raggiungendo il lavoro in un allevamento della zona quando sono stati travolti da un furgone Fiat Ducato. Dopo l’impatto il mezzo si è ribaltato in un fossato ai margini della carreggiata.
La prima ricostruzione
Per i due 25enni non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Ferito invece il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, trasportato all’ospedale di Mantova. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova, due automediche e due ambulanze, una del Soccorso Azzurro e una della Croce Verde. I carabinieri di Mantova e Sustinente hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, occupandosi anche della gestione della viabilità e della chiusura temporanea del tratto stradale per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.
La bicicletta e il furgone coinvolti nello schianto sono stati posti sotto sequestro.