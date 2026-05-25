Due giovani di 25 anni sono morti all’alba di oggi in un tragico incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 in via Alessandro Volta, a Roncoferraro, nel Mantovano. I due viaggiavano sulla stessa bicicletta e stavano raggiungendo il lavoro in un allevamento della zona quando sono stati travolti da un furgone Fiat Ducato. Dopo l’impatto il mezzo si è ribaltato in un fossato ai margini della carreggiata.

La prima ricostruzione

Per i due 25enni non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Ferito invece il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, trasportato all’ospedale di Mantova. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova, due automediche e due ambulanze, una del Soccorso Azzurro e una della Croce Verde. I carabinieri di Mantova e Sustinente hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, occupandosi anche della gestione della viabilità e della chiusura temporanea del tratto stradale per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

La bicicletta e il furgone coinvolti nello schianto sono stati posti sotto sequestro.