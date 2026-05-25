“Da alcuni giorni molti post di esponenti del Partito Democratico registrano un calo brusco di diffusione, mentre al contempo contenuti analoghi prodotti da esponenti della destra sembrano ottenere una spinta molto più forte”. Lo ha dichiarato Marco Furfaro, deputato del Partito Democratico e membro della segreteria nazionale, pochi giorni prima delle elezioni amministrative.

Le parole di Furfaro

“Non è la prima volta che notiamo questa dinamica. È già successo per la tornata delle regionali 2025 e il referendum di quest’anno. Sono anomalie serie e gravi, soprattutto se messe a rapporto con il fatto che Meta per anni ha gestito la politica italiana con un “filtro” che ne regolava la visibilità sulla base di criteri che la multinazionale non ha mai rivelato”.

E ancora: “In Parlamento c’è una legge a mia prima firma che impone a piattaforme come quelle di Meta, che sono infrastrutture critiche, trasparenza proprio sulla visibilità dei contenuti politici: va approvata adesso. E va fatta una commissione d’inchiesta per capire cosa sia successo in questi anni a causa di quel filtro. Quando parliamo di strumenti dove decine di milioni di cittadini si informano, trasparenza significa salvaguardia dei processi democratici che riguardano tutti”.