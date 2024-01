Bambino di 10 anni morso a una gamba da uno squalo nel resort di lusso alle Bahamas

Un bimbo di 10 anni è stato morso da uno squalo mentre si trovava nella piscina di un resort di lusso alle Bahamas, che include hotel, casinò e parchi acquatici su Paradise Island. “Walking with Sharks”, la passeggiata con gli squali, era tra le attrazioni tra le più gettonate della struttura. Secondo i testimoni: “E’ stato aggredito appena si è immerso, l’acqua era una pozza di sangue”.

L’aggressione è avvenuta lo scorso lunedì pomeriggio mentre il bambino stava “partecipando a una spedizione nella vasca degli squali in un resort locale”. Questo è quello che si legge in un comunicato stampa della Royal Bahamas Police Force. Il giovane è stato morso alla gamba destra ed è stato portato in ospedale, dove le sue condizioni sono state dichiarate stabili.