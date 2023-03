Battezzata figlia Harry Meghan. È stata battezzata in casa “la principessa Lilibet Diana“, figlia secondogenita del principe Harry e Meghan Markle nata negli Usa nel giugno 2021. L’annuncio è stato diffuso dai media britannici e confermato dalla casa reale.

Battezzata figlia di Harry e Meghan, ora è principessa Lilibet

La Bbc sottolinea come sia la prima volta che alla piccola venga attribuita nero su bianco l’etichetta di principessa, a cui ha ora diritto in quanto nipote diretta di un sovrano regnante dopo la morte della regina Elisabetta e l’ascesa al trono di re Carlo III, suo nonno. Buckingham Palace ha da parte sua fatto sapere che si appresta a modificare “a tempo debito” i riferimenti relativi al suo titolo – come a quello del fratello maggiore Archie – anche nel sito ufficiale della Royal Family.

Cerimonia nella residenza in California

Il battesimo è avvenuto nella residenza dei duchi di Sussex in California, dove la coppia vive dal 2020 dopo il traumatico strappo da casa Windsor, il trasferimento oltre Oceano e la rinuncia obbligata allo status di membri senior del casato chiamati a svolgere compiti ufficiali di rappresentanza per conto dei Windsor. Harry e Meghan hanno fatto sapere di non avere intenzione di usare i titoli reali dei loro figli nella vita di ogni giorno, ma solo negli atti ufficiali dinastici. E di voler lasciare poi decidere loro se utilizzarli in futuro quando saranno adulti.

Nessun reale ha partecipato al battesimo

Alla cerimonia era stata invitata tutta la famiglia reale, ma nessuno di loro si è fatto vivo a riprova del grande gelo che corre fra i Susssex e Buckingham Palace. Gli invitati in tutto erano in 25. Oltre al primogenito Archie erano presenti alla cerimonia la madre di Meghan Doria Ragland il padrino di Lilibeth, Tyler Perry e altri amici intimi.