La minuscola capsula radioattiva, potenzialmente letale, è stata ritrovata in Australia. Le ricerche della capsula erano cominciare a metà gennaio, quando era stata smarrita durante il trasporto su un camion da una miniera. “È una cosa positiva. Come ho detto, è stato trovato un ago in un pagliaio e credo che la popolazione dell’Australia Occidentale potrà dormire meglio stanotte”, ha detto ai giornalisti il responsabile dei Servizi di emergenza dello Stato australiano, Steve Dawson.

Cos’è questa capsula radioattiva?

La capsula radioattiva, 6 millimetri per otto, è un dispositivo, in argento, utilizzato nel suo sito minerario di Gudai-Darri nell’Australia occidentale per misurare la densità del minerale di ferro che la miniera estrae. Miniscola, eppure è “in grado di causare pesanti danni alla salute” perché contiene cesio-137, radioattivo. Si tratta di un misuratore di densità, di uso comune nell’industria minerari da cui stare lontani, potrebbe se toccata causare gravi malattie.