FBI, un fatto di cronaca recente e un ritorn del passato riportano alla attenzione la più potente organizzazione poliziesca del mondo. Più del KGB russo? Certamente, perché le limitazioni imposte dalle garanzie democcratiche degli USA hanno costretto il Bureau a potenziare i suoi sistemi di indagine, grazie alla superiorità tecnologica americana.

Tutto vero ma…alla fine, un cattivo giudizio o un buon informatore possono essere decisivi, in negativo e in positivo. Rientra nella prima fattispecie il caso di Pearl Harbor: l’FBI poteva prevedere l’attacco, fu una deliberata scelta quella di non contrastarlo o fu un grossolano errore da parte dell’allora direttore Herbert Hoover?

Scriveva Graham Greene il 12 agosto 1982 alla New York Review of Bokks, che “è sorprendente scoprire che la colpa del riuscito attacco a Pearl Harbor viene ancora attribuita a Roosevelt o agli ammiragli piuttosto che ai servizi segreti, in particolare all’FBI. Sicuramente Sir John Masterman, l’autore del rapporto sul sistema del doppio gioco pubblicato nel 1972, lo aveva chiarito e scrisse riguardo all’invio del doppio agente Tricycle a New York”.

La super spia aveva consegnato all’FBI un documento questionario ultra segreto e codificato, in cui era evidente che nel caso in cui gli Stati Uniti fossero in guerra, Pearl Harbor sarebbe stato il primo punto ad essere attaccato, e che i piani per questo attacco avevano raggiunto uno stato avanzato entro agosto 1941. “Ovviamente spettava agli americani esprimere il loro apprezzamento e trarre le loro deduzioni dal questionario piuttosto che a noi” ha scritto Masterman con burocratica saggezza.

“Tuttavia, con la nostra conoscenza più completa del caso e dell’uomo, avremmo dovuto sottolinearne l’importanza più di quanto abbiamo fatto. Con la maggiore esperienza di qualche anno di lavoro in più, avremmo certamente dovuto rischiare un affronto e far notare ai nostri amici negli Stati Uniti quale avrebbe potuto essere il significato del documento; ma nel 1941 eravamo ancora un po’ cauti nell’esprimere le nostre opinioni e un po’ diffidenti nel nostro giudizio”.

Tricycle (Dusko Popov) ha descritto lui stesso in Spy Counter Spy (1974) il suo tempestoso incontro con Hoover, quattro mesi prima di Pearl Harbour, e l’orgoglio ferito di Hoover, il suo rifiuto di fidarsi di un “doppio agente”.

Popov scrive di come ha sentito la notizia di Pearl Harbour. “Avevo le informazioni giuste per prevenire l’attacco. Avevo viaggiato per migliaia di chilometri per fornire l’informazione, il che avrebbe sicuramente accorciato la guerra di un anno o più. La burocrazia americana ha impedito il passaggio delle informazioni, commentava Graham Greene.

Rientra nella fattispecie del provvidenziale informatore la vicenda dell’ambasciatore spia venuta alla luce in questi mesi. Per 40 anni li ha ingannati tutti, gliela ha fatta proprio sotto il naso, l’FBI lo ha scoperto, come un classico caso di questura, grazie a una soffiata.

Un ex diplomatico statunitense ha ammesso di aver spiato per decenni a favore di Cuba, scrivono Caitlin Yilek e Robert Legare per CBS News, dicendo a un giudice che intende dichiararsi colpevole delle accuse federali derivanti dal suo spionaggio per conto del regime comunista.

Victor Manuel Rocha, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Bolivia, è stato incriminato a dicembre con l’accusa di aver spiato per quattro decenni per conto dell’agenzia di intelligence cubana.

Successivamente, durante un’udienza presso il tribunale federale di Miami, Rocha ha dichiarato di aver accettato di dichiararsi colpevole di due accuse di cospirazione per agire come agente di un governo straniero, secondo l’Associated Press. I pubblici ministeri hanno accettato di archiviare più di una dozzina di altre accuse in cambio della sua dichiarazione di colpevolezza.

Erudito anche se apertamente conservatore nelle sue posizioni politiche pubbliche, era rispettato tra i colleghi diplomatici come un collega premuroso che guadagnava ulteriore credibilità gestendo un server di elenchi di posta elettronica che faceva circolare articoli stimolanti sul suo campo specialistico dell’America Latina e di altre regioni.

Sotto la superficie, tuttavia, sentimenti profondi di risentimento si unirono a una simpatia accuratamente nascosta per i più deboli, spingendo presumibilmente Rocha a spiare per la Cuba comunista per più di quattro decenni.

Robert Tait del Guardian scrive da Washington che le autorità statunitensi affermano che Rocha, nato in Colombia prima che la sua famiglia emigrasse a New York quando era bambino, era un agente cubano da o prima del momento in cui entrò nel Dipartimento di Stato nel 1981 e continuò le sue attività clandestine dopo aver lasciato il servizio diplomatico. nel 2002. Rocha non ha ancora presentato memoria.

Rocha in tutti qquesti anni ha ricoperto una serie di incarichi delicati: ambasciatore in Bolivia, incaricato d’affari a Buenos Aires e – cosa imbarazzante – vice capo della sezione di interessi degli Stati Uniti all’Avana, l’ambasciata de facto di Washington a Cuba. Ha inoltre prestato servizio nel Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, dove parte del suo portafoglio riguardava Cuba.

L’incarico di Rocha all’Avana dal 1995 al 1997 coincise, ricorda Tait, con un periodo in cui si credeva che l’allora leader di Cuba, il defunto Fidel Castro e suo fratello Raul, temessero la prospettiva di un’invasione o di un complotto di omicidio da parte degli Stati Uniti durante la presidenza di Bill Clinton. Ciò fece seguito alle tensioni causate dall’abbattimento di due piccoli aerei civili da parte di Cuba da parte di un gruppo cubano-americano, Brothers to the Rescue, nel 1996.

Rocha è stato scoperto dopo una serie di episodi degni di un film di cappa e spada, con un ufficiale dell’FBI sotto copertura che si spacciava per un agente della direzione dell’intelligence generale cubana (DGI).

La denuncia di 20 pagine presentata alla corte descrive Rocha impegnato in tecniche di rilevamento e sorveglianza tipiche dell’attività di spionaggio cubano durante il viaggio verso un primo incontro con l’ufficiale sotto copertura nel novembre 2022.

L’incontro era stato organizzato tramite un messaggio WhatsApp dopo che l’FBI aveva appreso che Rocha era un agente, la denuncia, che non fornisce dettagli su come l’FBI abbia ottenuto l’informazione.

Durante l’incontro, Rocha ha parlato apertamente del suo lavoro come agente della DGI e ha descritto come ha “creato la leggenda di una persona di destra”, basandosi sulla formazione che ha ricevuto su come creare una personalità artificiale per nascondere le sue attività segrete.

In un incontro successivo, lo scorso febbraio, si è riferito agli Stati Uniti come “il nemico” ed ha espresso soddisfazione per il suo lavoro a favore della “rivoluzione” e per sconfiggere i suoi nemici.

“Per me, ciò che è stato fatto ha rafforzato la rivoluzione. Lo ha rafforzato immensamente”, ha detto all’agente sotto copertura. “Hanno sottovalutato ciò che avremmo potuto fare loro. Abbiamo fatto più di quanto pensassero. Ciò che abbiamo fatto… è enorme… Più di un Grande Slam”.

In un passaggio straordinario, Rocha – smentendo la sua immagine signorile tra i colleghi diplomatici – ha espresso un puro orgoglio macho per i suoi successi dopo che il suo complice ha detto che il DGI voleva sapere se era ancora un “compañero” (compagno).

“Sono arrabbiato. Sono incazzato”, ha detto. “È come mettere in discussione la mia virilità… È come se volessi che li lasciassi cadere… e ti mostrassi se ho ancora i testicoli. Li ho. Li ho.”

Traspare chiaramente che il fattore chiave della motivazione di Rocha era ego, rancore e risentimento.

“Non lo hanno reclutato, penso che si sia offerto volontario”, ha detto un agente americano secondo il quale Rocha – cresciuto ad Harlem prima di studiare alla scuola elementare nel Connecticut e poi a Yale – potrebbe non essersi mai sentito accettato tra le élite dell’establishment statunitense.

L’affare è “enorme”, ha detto Jim Popkin, autore di un libro su Ana Montes, ex analista della Defense Intelligence Agency che ha trascorso 20 anni in prigione dopo essere stata smascherata come spia cubana, prima di essere liberata quest’anno.

Il sistema di spionaggio cubano era così sofisticato che Rocha e Montes si conoscevano e lavoravano insieme professionalmente come funzionari statunitensi a Washington senza sapere che l’altro stava segretamente spiando per Cuba.

l fattore chiave era la motivazione di Rocha – che ha definito come “ego, rancore e risentimento”.

“Non lo hanno reclutato, penso che si sia offerto volontario”, ha detto Armstrong, il quale ha suggerito che Rocha – cresciuto ad Harlem prima di studiare alla scuola elementare nel Connecticut e poi a Yale – potrebbe non essersi mai sentito accettato tra le élite dell’establishment statunitense.