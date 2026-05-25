TFR e tasse, come pagare meno: il metodo legale che può ridurre drasticamente l’imposta finale
Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta per molti lavoratori italiani una forma di risparmio accumulata nel corso degli anni. Al momento della liquidazione, però, il peso del fisco può rivelarsi molto più alto di quanto immaginato.
Quando il TFR viene lasciato in azienda, infatti, viene sottoposto al meccanismo della tassazione separata, calcolata sulla base di un’aliquota media legata ai redditi percepiti negli anni precedenti.
Questo sistema può tradursi in un prelievo fiscale particolarmente pesante, soprattutto per chi ha avuto una carriera stabile o stipendi in crescita. In molti casi, l’imposizione può arrivare a percentuali molto elevate, riducendo sensibilmente la somma netta incassata dal lavoratore.
Il metodo legale che consente di ridurre il prelievo fiscale
Esiste però una soluzione perfettamente legale che consente di abbattere la tassazione finale. Il metodo consiste nel destinare il TFR alla previdenza complementare, scegliendo un fondo pensione.
In questo caso il trattamento fiscale cambia radicalmente. La prestazione finale beneficia infatti di un’aliquota agevolata che parte dal 15% e può progressivamente ridursi fino al 9% in base agli anni di permanenza nel fondo. È proprio questo il meccanismo che consente di ottenere un vantaggio fiscale significativo rispetto al TFR lasciato in azienda. La differenza può tradursi in migliaia di euro risparmiati al momento dell’erogazione.
Il fattore tempo diventa decisivo
L’elemento centrale di questa strategia è la pianificazione. Più a lungo il lavoratore resta aderente al fondo pensione, maggiore sarà la riduzione dell’aliquota applicata al momento della liquidazione.
Si tratta di una scelta che molti sottovalutano o rinviano per semplice mancanza di informazioni. Eppure, conoscere in anticipo le regole fiscali permette di compiere una decisione consapevole e ottimizzare il proprio futuro economico.
Non si tratta di scorciatoie o espedienti fiscali, ma di un’opportunità prevista dalla normativa per incentivare la previdenza integrativa. Una strategia che, se adottata per tempo, può fare una grande differenza sul capitale finale percepito.